日本電気硝子がこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想を発表しており、売上高３１００億円（前期比３．６％増）、営業利益２００億円（同３．３倍）、最終利益１５０億円（同２４．１％増）を見込み、年間配当予想を前期比１５円増の１４５円とした。 ディスプレイ事業で前期に続いて堅調な需要を見込むことに加えて。電子デバイス事業で半導体用サポートガラスを中心に半導体向け製品の販売が拡大する見