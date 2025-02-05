アメリカのドナルド・トランプ大統領が国連人権理事会（UNHRC）脱退の行政命令に署名したなか、韓国政府は依然として国連人権理事会を支持する立場を明らかにした。【写真】韓国がトランプとの晩餐会に出した“反日”食材2月5日、韓国外務省当局者は「政府は国連人権理事会の取り組みに引き続き積極的に参加する」として、「国連人権理事会の世界的な人権保護および促進の役割と努力を支持する」と述べた。韓国政