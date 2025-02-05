※イメージです番組放送中、データ放送ではパズルゲームを実施！ヴィッセル神戸とサンフレッチェ広島のマスコット「モーヴィ」と「サンチェ」のパズルを完成させて豪華プレゼントに応募しよう！プレゼントスーパーカップ賞勝利クラブ主将サイン入り試合使用球または神戸・大迫勇也サイン入りユニホームまたは広島・佐々木翔サイン入りユニホームそれぞれ１名様※希望賞品を選択してご応募くださいモーヴィ賞神戸スタメン選手全員サ