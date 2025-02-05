日本空港ビルデング [東証Ｐ] が2月5日大引け後(16:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比41.7％増の308億円に拡大し、通期計画の319億円に対する進捗率は96.6％に達し、さらに前年同期の79.8％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比80.0％減の10.9億円に大きく落ち込む計算になる