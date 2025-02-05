9日、第75回東京新聞杯（GIII、芝1600m）が東京競馬場で行われる。今年は、一昨年のエリザベス女王杯覇者ブレイディヴェーグ、昨年の富士Sを制して重賞ウイナーとなったジュンブロッサム、昨年の本レース勝ち馬サクラトゥジュールら実績馬はじめ、阪神C3着のオフトレイルや、秋華賞2着のボンドガール、京都金杯2着のウォーターリヒトといった4歳馬などが集結。ここでは過去10年のデ&#12