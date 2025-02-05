【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「夜に駆ける」の首位記録を100週以上記録更新！ YOASOBIが2023年4月12日にリリースした、TVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌「アイドル」が、2月5日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数289.7万回を記録し、累計再生数が「オリコンストリーミングランキング」において史上3作目となる9億回再生突破となった。 2023年4月2