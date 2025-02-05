プロ野球・西武は5日、ジャパンウィンターリーグ2024に参加したロビー・テネロビッツ選手が、西武の2軍・3軍キャンプにテスト生として参加すると発表しました。テネロビッツ選手はアメリカ出身で身長185センチ、体重106キロの30歳。2016年にMLBのレイズに加入。メジャー昇格経験はありませんが、マイナーでは計729試合に出場し、通算687安打77本塁打、打率.268の成績を残しています。ジャパンウィンターリーグは高校、大学、社会人