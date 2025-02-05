山形新幹線E８系「つばさ」の運行開始1周年を記念し、3月16日にJR米沢駅にて、1 日限定で記念イベント「プラレールよねざわえき in 米沢駅 〜山形新幹線Ｅ8 系『つばさ』運行開始1 周年記念〜」を開催。米沢駅ホームで「つばさ」とプラレールが同時出発して並走するほか、駅名看板や改札がプラレール仕様に。巨大ジオラマも登場する。【画像】これは壮観！ プラレールの巨大ジオラマ山形新幹線Ｅ8系「つばさ」は、2024年3月16