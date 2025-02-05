活動再開した“昭和の歌姫”の周りでは変化が起きていたようだ――。2017年から活動休止していた、歌手の中森明菜が“復活宣言”したのは2022年8月のこと。2024年7月には、ファンクラブ限定のイベントで6年半ぶりに“生歌唱”を披露した。さらに、2025年4月には大分県で開催される大型野外フェス「ジゴロック2025 」に出演することが決まっており、ファンは喜びであふれている。今年、還暦を迎える歌姫の活発化に期待が寄せ