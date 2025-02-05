「カーリング・日本選手権」（５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）１次リーグ最終戦が行われ、１８年平昌五輪、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、過去６度優勝を誇る中部電力を６−５で下し、初戦黒星から３連勝で通算３勝１敗の２位で２次リーグに進出した。中部電力は１次リーグ敗退に終わった。前回大会の２次リーグで敗れており、今季も３勝２敗と好勝負を繰り広げるライバルとの一戦。序盤は拮抗（きっこう）し