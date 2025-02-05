フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は５日、２０２４年４〜１２月期の連結決算を発表した。売上高は０・８％増の４１３２億円、本業のもうけを示す営業利益は１５・１％増の２７１億円、最終利益は２５・１％増の２４０億円だった。２５年３月期の業績については、１月３０日に発表した最終利益が前期比７３・６％減の９８億円になるとの見通しを維持した。傘下のフジテレビでは今年１月以降、元タレントの中居正広さ