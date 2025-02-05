韓国の男性６人組グループ・２ＰＭのメンバーで、俳優のオク・テギョン（３６）に結婚説が浮上したと５日、複数の地元メディアが報じた。テギョンは現在公開中の、木村拓哉主演映画「グランメゾン・パリ」に、韓国系カナダ人のパティシエ、リック・ユアン役で出演中。昨年１２月に東京・新宿歌舞伎町で行われたレッドカーペットイベントにも登場した。地元メディア・スポーツ京郷によるとこの日、オンラインコミュニティーに