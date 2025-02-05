お笑いトリオ「東京03」の飯塚悟志（51）が5日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）に出演。接しやすいという若手俳優について語った。この日のゲストは俳優で「BE:FIRST」の三山凌輝。持ち前の明るさとコミュニケーション力で初対面だという飯塚ともすぐに打ち解けた。トークも終盤にさしかかったところで「我々の三山凌輝さんが来る前の紹介“コミュ力お化け”ハードル上げてたらしいですよ」と切り出し謝罪し