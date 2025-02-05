象にまたがるソフトバンク・庄子＝宮崎キャンプ最初の休日の5日、ソフトバンクの新人2選手が宮崎市フェニックス自然動物園を訪れ、象に乗ったり、ポニーと散歩したりした。ドラフト2位庄子（神奈川大）は象の背中で笑みを広げ「思ったより高い。バランスも必要で、ずっと乗っていれば体幹が鍛えられそう」とおどけてみせた。B組でスタートした6位岩崎（東洋大）も無邪気に動物と戯れた。第2クールに向け「早くA組に上がれるよ