［東京５日ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は、前営業日比３３円１１銭高の３万８８３１円４８銭と続伸して取引を終えた。米株高を好感する買いが先行したが、国内金利の上昇が上値を抑制し、前営業日比で一時１１６円１９銭安の３万８６８２円１８銭まで下落。後場に入り、注目のトヨタ自動車の決算発表で通期営業利益見通しが上方修正されたことが安心感を誘い、後半は強もち合いとなった。市場では後半の動きにつ