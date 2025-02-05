【「Path of Exile 2」日本語版パッチノート0.1.1c】 2月5日 更新 Grinding Gear Gamesは、プレイステーション 5/Xbox Series S|X/PC/macOS用オンラインマルチプレイ「Path of Exile 2」日本語版のパッチノート0.1.1cを2月5日に公開した。 本パッチではエンドゲームコンテンツ向けの更なるリスポーンサポート、ウェブサイトを介して