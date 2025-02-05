連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月〜土曜8時ほか）より、NST（栄養サポートチーム）の栄養科長で結（橋本環奈）の頼れる上司・塚本文香役を演じる濱田マリのコメントが到着。役柄や作品への想い、初共演となった橋本の印象などについて語った。【写真】結（橋本環奈）の頼れる上司・塚本文香役を演じる濱田マリ『おむすび』は、平成元年生まれのヒロイン・米田結（橋本環奈）が“ギャル文化”と出会い、どんなとき