THREE1989が2月5日（水）、新曲「Down Town (Prod. Tokimeki Records)」をリリースした。「Down Town」は、THREE1989がSNSにて実施していたカバー企画から選定されたポップ史の名曲。トラックプロデュースにはシティポップカバーを中心に国内外から注目を集める「Tokimeki Records」を迎え、思わず街へ繰り出したくなるようなディスコナンバーへと仕上がっている。THREE1989は本作のリリースを記念し、2月22日（土）に表参道WALL&a