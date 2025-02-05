柴田ケイコさんによる人気絵本「パンどろぼう」シリーズの世界をフィギュアで再現した、「パンどろぼう フィギュアコレクション 第5弾」が発売されます。「パンどろぼう」は、おいしいパンをいつも探し求めているキュートなおおどろぼうで、子供から大人まで愛されている、お茶目で憎めないキャラクター。ケンエレファントから発売される「パンどろぼう」のフィギュアは、今回で第５弾となる人気シリーズ。今回は『パンどろぼうと