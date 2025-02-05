ディズニーアンバサダーホテル 「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」 スペシャルルームが登場！ ディズニーアンバサダーホテル 「ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”」 スペシャルルーム  期間:2025年4月8日(火)~6月30日(月)  宿泊日/定員/広さ/料金/予約開始日時2025 年 4 月8日(火)~6月19日(木)/大人 3 名