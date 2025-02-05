歌手のサブリナ・カーペンターが、２日に開催されたグラミー賞授賞式に５０カラットの巨大なダイヤモンドを身に着けて出席した。６部門にノミネートされ、『ショート・アンド・スウィート』で最優秀ポップ・ヴォーカル・アルバム賞を受賞したサブリナは、ＪＷアンダーソンによる羽根のディテールが施されたブルーのバックレス・ドレスでレッドカーペットに登