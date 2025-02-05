結婚生活では、義家族との関係でストレスを抱えることも。義家族との間に生じるトラブルは、夫婦間にも悪影響をもたらします。今回は、義両親との距離感を保つコツを紹介します。【無理な要求】義両親からの無理な要求があれば、どう対応すればよいか悩ましいものです。この場合、自分の都合を第一に考えつつ、できる範囲での対応をしましょう。【共にすごす時間】外出時の義両親のマナーの問題など、他人への影響が心配になる場合