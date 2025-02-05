ナポリタン専門のチェーン店『スパゲッティーのパンチョ』が、スタミナ抜群の新メニューを投入する。2025年2月16日から発売されるのは、期間限定メニューの「ガリバタチキンスパ」。気になる味は、そして見た目は？ jQuery(function () { jQuery("#swiper67a312ceec7ef").attr("style", ""); setTimeout(function () { var swiper =