ベルメゾンから、初となるNHK Eテレ「ゴー！ゴー！キッチン戦隊クックルン」オリジナル子ども服「ヨモギ・クリン・マメコになれるコスチューム風エプロン」が登場！服の上から簡単に着用して、「キッチン戦隊クックルン」に大変身できるキッズ用のエプロンです☆ ベルメゾン「ヨモギ・クリン・マメコになれるコスチューム風エプロン」 価格：各2,490円（税込）発売日：2025年2月5日（水）カラー：3色展開（ピンク