■カーリング日本選手権 女子1次リーグ最終戦（5日、横浜市・横浜BUNTAI）ミラノ・コルティナダンペッツォオリンピック™の日本代表選考を兼ねた日本選手権。女子1次リーグ（L）最終戦が行われ、2次L進出を決めたロコ・ソラーレは、中部電力に6−5で勝利した。ロコ・ソラーレは今大会3位以内に入らなければ、3大会連続の五輪の道が断たれる。初戦を黒星発進したロコ・ソラーレは4日の試合で通算2勝1敗となり、2次L進出を確