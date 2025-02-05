お笑いタレント・やす子（26）が4日放送のテレビ朝日「証言者バラエティアンタウォッチマン！」（火曜後11・45）にゲスト出演。尊敬するお笑い芸人と理由を明かした。やす子は「尊敬する芸人は」と聞かれると、「千原ジュニアさんとハリウッドザコシショウさんです」と回答した。ザコシショウを挙げた理由については所属事務所の先輩でもあり「友達に誘われて芸能界に入ってしまって、正直凄くやる気があったワケではなか