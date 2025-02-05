5日に発表された山形県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり190.6円で、前の週と比べ0.7円値下がりました。補助金カットを受けたガソリン価格の値上がりが、落ち着きを見せています。資源エネルギー庁が発表した2月3日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり190.6円で前の週と比べて0.7円値下がりました。全国平均の184.6円より県内は6円高く、全国で5番目の