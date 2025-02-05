◇カーリング日本選手権第4日（2025年2月5日神奈川・横浜BUNTAI）女子で過去6度の優勝を誇る中部電力は、1次リーグA組最終戦で18年平昌五輪銅メダル、22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレに敗れ、通算2勝2敗で1次リーグ敗退となった。前半5エンド（E)を終えて3―3の同点。最終第10Eは5―5で迎えたが、ロコ・ソラーレのスキップ藤沢五月に最終投を決められ、無念の結果となった。中部電力がミラノ・コルティナ五輪出場