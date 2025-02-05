野球日本代表の井端監督が5日、宮崎県西都市のヤクルト2軍キャンプを訪れ、昨年12月に右肘の手術を受けた村上の回復状態を確認した。直接会話も交わし「順調にきていると思う。開幕に合わせてくれているんじゃないか」と話した。来月5、6日に京セラドーム大阪で行われるオランダとの強化試合は若手中心のメンバーになる見通し。