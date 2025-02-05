2025年1月5日に放送された人気ドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ系）に出演したお笑い芸人・小堀敏夫氏（57歳）が話題になっている。小堀氏はお笑いコンビ・ガッポリ建設として活動し、人気番組『エンタの神様』などでブレイクした。だが、仕事が減少してからというもの、相方や弟子などに借金をしながら食いつなぐ姿を、番組内では“クズ芸人”と評されていた。文句のつけようのない“クズっぷり”を