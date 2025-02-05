「老害＝高齢者」はもう古い。年齢に関係なしに、その予備軍たる「老害グレーゾーン」は職場にはびこっている。自分は果たして違うのか？繰り広げられる無自覚な問題行動をリスト化した。◆【楽天家型】老害の問題点。「失敗を経験しな！」はもはや通用しない「ソフト老害」を「楽天家型」「会社大好き型」「お世話焼き型」の3つに分類。「楽天家型」は育成方法に問題があるという。部下や後輩の成長を考え、失敗を経験させたり