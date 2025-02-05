DJ KOO（63）が5日、東京都立小児総合医療センターで行われた「LIVE EMPOWER CHILDREN 2025 LIVE TOUR IN HOSPITAL」に出演した。エイベックスが支援する小児がん基金一般社団法人「Empower Children」主催のチャリティーライブで、今年で5回目の開催となる。この日はDa−iCE花村想太（34）大野雄大（35）や大原櫻子（29）も登場し、闘病中の子どもたちや家族、医療関係者へ音楽を届けた。DJ KOOがDJブースの前に姿を見せると、大