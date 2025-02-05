井上は昨季、ウエスタンリーグの首位打者に輝いた（C）産経新聞社藤川球児新監督率いる新生阪神の戦いぶりが今季は注目を集めそうだ。現役時代は火の玉ストレートで勝利の方程式の一角を務めた投手出身の監督が、持ち味である投手力、また課題とされる打線にどう手を加えていくのか、注目される。【動画】これぞ「絵になる4番」 大山悠輔の満月バックの確信弾をチェック昨年チームは打線の低迷に苦しんだ。チーム打率「.242