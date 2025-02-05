お笑い芸人の山田花子が5日に自身のアメブロを更新。再び体調を崩した長男の様子を報告した。3日のブログで山田は「今日のお兄ちゃん身体の調子が良くなく気持ち悪いって」と長男の様子を報告し「パパが病院に連れて行ってくれた」と説明。「『軽い食あたり』やって」と病院を受診した結果を明かし「お兄ちゃんもたくさん寝て元気になったよ」と食事中の長男の写真を公開していた。この日は「昨日は調子良かったお兄ちゃん寝る前に