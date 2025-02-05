¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì£¶¡Ý£µÃæÉôÅÅÎÏ¡Ê2·î5Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI¡Ë²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡£3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢2¼¡Í½Áª¥ê¡¼¥°4°ÌÇÔÂà¡£¸ÞÎØÂåÉ½¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Ç3°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ïº£Âç²ñ¡¢ËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤È¤Î½éÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2»î¹ç¤ÇÏ¢¾¡¡£2¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢2¼¡¥ê¡¼¥°¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤