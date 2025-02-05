フジテレビ「ボクらの時代」が２日放送された。この日は北村匠海、萩原利久、藤堂日向の３人がトーク。藤堂の異色な経歴に驚きの声があがった。コロナ禍でずっと一緒にゲームをしていたという北村が「彼の人生って、すごい面白いの」と藤堂に言及。藤堂は「小学校行かずにサーフィンしていて。朝って波がいいから」とさらりと切り出し、北村は「ドラマでしか聞かない！」。萩原も「本物の主人公じゃん。見開き１ページやん」と