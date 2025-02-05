【ソウル聯合ニュース】住宅事業などを手掛ける韓国・富栄グループは５日、昨年１年間に子どもが生まれた社員を対象に子ども１人につき出産奨励金１億ウォン（約１０６０万円）、計２８億ウォンを支給した。富栄グループの出産奨励金制度は、李重根（イ・ジュングン）会長が少子化問題の解決に向けて昨年設けた。２０２１〜２３年分を考慮し７０億ウォンを後援した。年平均２３人の社員の子どもが恩恵を受けた。昨年は２８人生ま