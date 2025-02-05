【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の「非常戒厳」宣言を巡る内乱容疑の真相を解明する国会国政調査特別委員会は５日、内乱罪などで起訴された金龍顕（キム・ヨンヒョン）前国防部長官が収容されているソウル東部拘置所を訪問し、同所で金氏を証人とした聴聞会の開催を試みたものの実現しなかった。同委幹事の最大野党「共に民主党」の韓秉道（ハン・ビョンド）議員はこの日、東部拘置所で記者団に対し