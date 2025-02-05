最上階に住んでいるという油断から、日常的に「窓の鍵を開けたまま外出していた」という星田さん。そんな星田さんに、警察官は「甘い」と指摘します。星田さんが一人暮らしをしていたときの恐怖体験を描いた作品をご紹介します。星田つまみ(＠hoshi.da)さんの描く『鍵の開いたドアと置き手紙』第14話をごらんください。 ©hoshi.da ©hoshi.da ©hoshi.da ©hoshi.da &