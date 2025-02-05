本作は、芸子(@geiko_tumu)さんの中学生時代を描いたエッセー作品です。中学校には誰も意見できないほどのボス女子・マナがいました。ある日、マナに嫌がらせをされていた同級生・佐野さん。周囲の空気が凍り付く中、やってきたのは芸子さんの親友・亜美でした。亜美は嫌がらせをやめさせたのち、マナに「どけ、邪魔」と強烈な一言を残して去っていきました。マナは立場をなくしてうろたえ、教室を出ていきます。すると、と