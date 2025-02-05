女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「義実家・家族」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2020年2月10日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝“鬱（うつ）になる前に逃げよう”少し前から世の中に浸透してきている考えですが、逃げるために結婚するのはアリだと思いますか？デザイン会社に勤めていた日奈子さん（仮名・29歳)は、ブラック体質の会社に疲弊し、当時、鬱病一歩手