「ジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッド」にてジョナサン・ジョースター役で主演を務めた有澤樟太郎が新たなミュージカルに挑戦する。過去にトラウマを持ちながらアメコミ漫画家を目指す主人公の姿を描いたミュージカル「ヒーロー」だ。有澤が演じる主人公“ヒーロー”は、家族や仲間たちとの別れや交流を通して自分の中にこそスーパーヒーローがいることに気付いていく。日本初演となる本作に挑む有澤に役柄への思いや公演