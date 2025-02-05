2月3日に亡くなった吉田義男さんは、京都・山城高で夏の甲子園に出場後、立命館大を中退して阪神に入団。1953年から正遊撃手として活躍した。17年にわたって阪神の主力を担い、華麗にして堅実な守備から「今牛若丸」と称された。【写真】福本豊、吉田義男、千葉繁、若松勉…プロ野球界小兵列伝阪神で二遊間を組んだ鎌田実さん（2019年没）は、吉田さんのプレーについてこう語っていた。「ボクが入団した時には、4年先輩の吉