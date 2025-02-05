５人組ダンス＆ボーカルグループ・Ｄａ−ｉＣＥの大野雄大（３５）と花村想太（３４）が５日、都内の病院で行われた小児がん治療支援チャリティーライブ「ＬＩＶＥＥＭＰＯＷＥＲＣＨＩＬＤＲＥＮ２０２５ＬＩＶＥＴＯＵＲＩＮＨＯＳＰＩＴＡＬ」に参加した。Ｄａ−ｉＣＥでは、メンバーの工藤大輝（３７）が右膝の半月板損傷で手術し、１月２８日に退院したばかり。花村が「元気にやっているとのことだった」と