銀座コージーコーナーは、2025年2月6日(木)から順次｢さくらと抹茶のケーキ｣を、2月11日(火･祝)から順次｢銀座フィナンシェ(抹茶)｣を全国の店舗で販売します。さわやかな抹茶のお菓子で、春を先取りできる季節のごあいさつや、プチギフトにおすすめの商品です。苦みとうまみを生かした抹茶の焼菓子に仕上がっているので、ぜひチェックしてみてください。 2月6日は抹茶の日 2月6日の抹茶の日に合わ