ピアニスト清塚信也（42）が5日、都内で「こども音楽フェスティバル2025」記者発表に出席した。5月3日から6日まで東京・港区のサントリーホールとアーク・カラヤン広場で開催される「こども音楽フェスティバル2025」は、世界最大級の子ども向けクラシック音楽フェス。乳児から10代の青少年まで、年齢に合わせてプログラミングされたコンサートなどを同時に多数開催する。22年実施の第1回には約3万人が来場した。公式アンバサダ