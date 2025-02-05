福祉映画の制作に取り組んできた映画監督の山田火砂子（ひさこ）（本名山田久子）さんが1月13日、誤嚥（ごえん）性肺炎で死去した。92歳だった。山田さんが社長を務める映画制作会社「現代ぷろだくしょん」が5日、発表した。葬儀は近親者で営んだ。3月25日に「お別れの会」を開く予定。連絡先は現代ぷろだくしょん（03・5332・3991）。【写真】亡くなる1年半前のインタビュー「知らないって恐ろしい」1932年、東京都新宿区生ま