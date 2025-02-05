東北電力によりますと5日午後4時5分時点で、氷雪による潟上市天王のおよそ100軒の停電は解消したということです。男鹿市男鹿中浜間口のおよそ60軒の停電については午後4時半ごろをめどに復旧する見通しだということです。最新の情報は東北電力のホームページなどで確認をお願いします。