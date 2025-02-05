BUONO（株）（渋谷区）は2024年8月22日、債権者から東京地裁に破産を申し立てられ1月29日、同地裁より破産開始決定を受けた。申立代理人は加藤博太郎弁護士（加藤・轟木法律事務所、港区虎ノ門5−11−1）。破産管財人には須嵜由紀弁護士（新千代田総合法律事務所、千代田区神田神保町2−3−1）が選任された。負債総額は債権者100名以上に対して30億円を上回る見込み。電気料金削減サービスを中心に、業務管理システム開