JR九州によると、5日午後3時7分ごろ、鹿児島線南瀬高〜渡瀬間で線路トラブルが発生した。この影響で同区間上り線では列車の速度を落として運転している。このため、同3時47分現在、同線の一部列車に遅れが発生している。